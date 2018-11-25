Kasımpaşa zirve takibini sürdürdü

Bucasporlu Erkan'dan taraftara: Yol paranız var mı

MHK, son dönemlerde Süper Lig'in kritik maçlarını verdiği Cüneyt Çakır'ı, çok büyük bir sürpriz olmazsa Beşiktaş-Galatasaray derbisine de atayacak.

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında yaşanan 3 Temmuz gerginliği, artık genç futbolculara da yansıyor. U21 derbisinin bitiş düdüğünün ardından iki takım futbolları yumruk yumruğa kavga etti.

Ankaragücü-Beşiktaş maçında sahaya atılan yabancı maddelerden biri Şenol Güneş'e isabet etti.

Adana Demirspor ile Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında kozlarını paylaştı. 1-1 sona eren mücadelenin ilk düdüğünden önce bir Adana Demirsporlu taraftar sahaya paraşütle indi.

Bursaspor, Süper Lig'in 13. haftasında 2-0 geriye düştüğü maçta Akhisarspor'u 4-2 mağlup etti. Mücadelenin en güzel golünü ise Latovlevici kaydetti.

Trabzonsporlu taraftarlar, karşılaşma öncesi üzerinde "Özgür kalacak kadar masum değilsin" yazan bir koregorafi açarak ezeli rakibine 3 Temmuz göndermesi yaptı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dev karşılaşma öncesi bordo-mavili taraftarlarla bir araya geldi. Trabzonsporlularla bir süre sohbet eden Koç, taraftarların fotoğraf isteğini de kırmadı.

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a 2-1 yenildiği maçın ardından "Bir Fenerbahçeli olarak acayip üzüntü duydum." yorumunda bulundu.

Rıdvan Dilmen: Bir Fenerbahçeli olarak çok üzüldüm

1 Trabzonspor 8 yıl sonra Fenerbahçe'yi yendi Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Bordo-mavili takım tam 8 yıl aradan sonra Fenerbahçe'yi yenmeyi başardı.

2 Trabzonspor-Fenerbahçe U21 maçında kavga çıktı Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında yaşanan 3 Temmuz gerginliği, artık genç futbolculara da yansıyor. U21 derbisinin bitiş düdüğünün ardından iki takım futbolları yumruk yumruğa kavga etti.

3 Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi MHK, son dönemlerde Süper Lig'in kritik maçlarını verdiği Cüneyt Çakır'ı, çok büyük bir sürpriz olmazsa Beşiktaş-Galatasaray derbisine de atayacak.

4 Trabzonspor ve Fenerbahçe'de son durum Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi öncesi iki takımda da sakatlar bulunuyor. Sarı-lacivertli takımda 6, bordo-mavili takım da ise 2 futbolcu sakat olduğu için forma giyemeyecek.

5 Galatasaray'ın ilgilendiği Aliou Badji İstanbul'da Johan Elmander'in Galatasaray'a önerdiği ve adı son dönemlerde sık sık sarı-kırmızılı takımla anılan Aliou Badji, sosyal medya hesabından İstanbul'a geldiğini paylaştı.

6 Trabzonspor'dan Kanarya göndermeli koreografi Trabzonsporlu taraftarlar, karşılaşma öncesi üzerinde "Özgür kalacak kadar masum değilsin" yazan bir koregorafi açarak ezeli rakibine 3 Temmuz göndermesi yaptı.

7 Babel sosyal medyada taraftarla atıştı Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, Ankaragücü maçı sırasında kendisine sosyal medyadan tepki gösteren taraftara "Artık susun" diye cevap verdi.

8 Beşiktaş'ı gençleri sırtladı Beşiktaş'ın deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ettiği mücadelede, siyah-beyazlı takımın genç futbolcuları, Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın sergilediği performansla taraftardan alkış topladı.

9 Ali Koç Trabzonsporlu taraftarlarla fotoğraf çektirdi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dev karşılaşma öncesi bordo-mavili taraftarlarla bir araya geldi. Trabzonsporlularla bir süre sohbet eden Koç, taraftarların fotoğraf isteğini de kırmadı.