Kasımpaşa'da Quaresma sakatlandı

Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa, evinde Antalyaspor'u konuk ederken Ricardo Quaresma şoku yaşandı. Quaresma, 16. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Kendini acı içinde yere bırakan Portekizli futbolcunun yerine Teknik direktör Kemal Özdeş David Pavielka'yı oyuna dahil etti.

Aatif Chahechouhe'nun müdahalesi sonrası sakatlanan Portekizli oyuncunun durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

SAKATLIĞI SONRASI SİNİRLENDİ

Öte yandan Quaresma öfkeden kramponunu çıkarıp yere vururken, yıldız futbolcuyu Antalyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz teselli etti.

Ayrıca Kasımpaşa'da 28. dakikada ise bu kez Strahil Popov sakatlandı. Bulgar futbolcu, oyuna devam edemezken yerini Jorge Fernandes'e bıraktı.