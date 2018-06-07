Kasımpaşa'da U-13 otobüsüne taşlı saldırı

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün Beşiktaş Kulübü Fulya Tesisleri'nde oynadığımız 13 Yaş Altı Ligi müsabakası sonrası genç sporcularımızın yer aldığı takım otobüsümüz bir grup taraftar tarafından saldırıya uğramıştır." denildi.

"BU TARZ OLAYLARIN ALTYAPIYA SIÇRAMASI BİZİ ÜZÜYOR"

Yaşanan olayın kınandığı açıklamada, "Bu tarz olayların altyapılardaki futbol müsabakalarına kadar sıçramasının üzüntüsünü yaşıyor ve bu olayları kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Olayla ilgili kulüpten paylaşılan fotoğraflarda, otobüsün camlarının kırıldığı ve içinde taşların bulunduğu görüldü.