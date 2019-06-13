Kasımpaşa'dan Galatasaray'a Trezeguet cevabı

Ryan Babel'in ardından Şener Özbayraklı ile de anlaşmaya varan Galatasaray, Kasımpaşa'dan Trezeguet'in transfer için tüm kozlarını oynamaya başladı.

Sporx'in haberine göre, Trezeguet için Kasımpaşa ile görüşmelere başlayan Galatasaray, 5 milyon euro bonservis bedeli, Ahmet Çalık ile Ömer Bayram'ı takas ve başarı primleri vermeyi teklif etti ancak Kasımpaşa kabul etmedi.

KASIMPAŞA 12 MİLYON EURO İSTEDİ

Trezeguet için 12 milyon euroluk bonservis bedeli belirleyen ve bu bonservis bedelinde indirim yapmayacağını sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdürrahim Albayrak'a ileten Kasımpaşa Yönetimi, "Florya'dan arsa mı alıyoruz" cevabı ile karşılaştı.

Galatasaray'ın yanı sıra Marsilya ve Lyon ile de görüşmelerini sürdüren Kasımpaşa, transferin son gününe kadar Trezeguet için talep edilen bedelin karşılanması için bekleme kararı aldı.

Lyon'un kendisiyle ilgilendiğini doğrulayan Mısırlı futbolcu, ''Benle ilgilenen kulüp sadece Lyon değil, başka kulüpler de var. Transfer için ülke veya lig düşünmek yerine sürekli oynamayı düşünüyorum. Eğer beni isteyen takım bunun garantisini veremezse ben de gitmem" dedi.