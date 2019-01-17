Kasımpaşalı Diagne rakibinin yüzüne tükürdü

Kasımpaşa ile Alanyaspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçı 0-0 sona ererken, karşılaşmanın son düdüğünün ardından saha karıştı.
VAR SONRASI KIRMIZI KART GÖRDÜ
Hakem Suat Arslanboğa, maçın bitiminin ardından Aytemiz Alanyasporlu Tzavellas'a tüküren golcü oyuncu Diagne'ye VAR incelemesinin ardından doğrudan kırmızı kart gösterdi.
Rizespor karşılaşmasında cezalı duruma düşen Diagne, PFDK'dan çıkacak karara göre kritik haftalarda sahalardan uzak kalabilir.
Oyuncular VAR incelemesi sırasında soyunma odasına gittikleri için, kart kararı sahadaki kaptan Veysel'e ve Mustafa Denizli'ye iletildi.