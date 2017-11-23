Kasımpaşalı Trezeguet'ye Amerika'dan teklif var

Mısır basınının haberine göre Amerika Futbol Ligi(MLS) takımlarından Los Angeles FC, 23 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istiyor.
ESKİ TEKNİK DİREKTÖRÜ İSTİYOR
2011-2013 yılları arasında Mısır Milli Takımı'nı çalıştıran ve şu an Los Angeles FC'nin başında olan Amerikalı teknik direktör Bob Bradley'in Trezeguet'i kadrosunda görmeyi çok istediği belirtilirken Trezeguet'in Bradley'e henüz cevap vermediği kaydedildi.
Sezon başı Belçika Ligi ekiplerinden Anderlecht'ten kiralanan Mısırlı futbolcu, bu sezon Kasımpaşa formasıyla 12 maça çıkarken 5 gol ve 4 asist üretti.