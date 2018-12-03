Kasımpaşa'nın golü neden iptal oldu

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının 7. dakikasında, konuk ekip penaltı kazandı. Mbaye Diagne'nin ceza sahası içinden yaptığı vuruşta top Mauricio Isla'nın koluna çarptı.

HARUN ÇIKARDI EDOUK TAMAMLADI

VAR'dan da onayın gelmesinin ardından Mbaye Diagne topun başına geçti. Şu ana kadar Süper Lig'de penaltı kaçırmayan Diagne, Harun Tekin'i geçemedi. Harun Tekin'in topu kurtarmasının ardından pozisyonu takip eden Samuel Eduok, topu ağlara gönderdi ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine hakem Yaşar Kemal Uğurlu, ekrana giderek pozisyonu tekrar izledi.

(Görüntü beINSports'tan alınmıştır)

HAKEM VAR'A BAKIP İPTAL ETTİ

Samuel Eduok'un penaltı atılmadan önce ceza sahası içine girdiğine hükmeden ve alan ihlali yaptığı kararı veren Yaşar Kemal Uğurlu, oyunu endirekt serbest vuruş ile başlattı.

(Görüntü beINSports'tan alınmıştır)

KURAL KİTAPÇIĞI NE DİYOR

Penaltı atışı sırasında hücum oyuncusu ceza alanına girmesi durumunda pozisyonun gol olup olmamasına göre farklı karar veriliyor. Gol olursa, penaltı tekrar ediliyorken, gol olmaması durumunda endirekt serbest vuruşla oyuna devam ediliyor.

-Her iki takımdan da bir oyuncu Oyun Kurallarını ihlal ederse, bir oyuncu daha ciddi bir ihlal gerçekleştirmediği sürece, (örn. Kural dışı yanıltma) penaltı vuruşu tekrarlanır.

Kural kitapçığındaki ifadeler şu şekilde: