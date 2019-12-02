Kasımpaşa'nın gündeminde Şota var

Teknik direktör Kemal Özdeş'in görevine son veren Kasımpaşa, Şota Arveladze'yi takımın başına getirmek istiyor.
İLK GÖRÜŞME YAPILDI
İstanbul ekibi, Özbekistan Süper Ligi'nde Pakhtakor takımını çalıştıran ve ligi şampiyon olarak tamamlayan Gürcü teknik adam için harekete geçti.
Süper Lig'de geride kalan13 haftalık dilimde 12 puan toplayan Kasımpaşa, daha önce takımı çalıştıran Şota'yla çıkışa geçmeyi hedefliyor.
Şota Arveladze'den kontralar - İZLE
Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen Şota'nın, Kasımpaşa yetkilileriyle bir araya geldiği bilgisine ulaşıldı. Tarafların anlaşma kapsamında ilerleme kaydettiği ve imza aşamasına geldiği öğrenildi.
Şota Arveladze yönetimindeki Pakhtakor, 14 takımlı Özbekistan Süper Ligi'nde en yakın rakibine 20 puan fark atarak şampiyon oldu. Şota'nın öğrencileri 26 maçta 22 galibiyet alarak 69 puan topladı.