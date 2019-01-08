1 Mehmet Sepil: F.Bahçe Yasin'i istedi Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Yasin Öztekin için F.Bahçe'den gelen teklifi kabul etmediklerini söyledi. Sepil, Yasin'in de Fenerbahçe'ye gitmek istemediğini ifade etti.

2 Kasımpaşa'nın transfer listesindeki 2 futbolcu Süper Lig'de ilk yarının en başarılı takımlarından biri olan Kasımpaşa, Galatasaraylı Sinan Gümüş ve Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Gökhan Töre'yi istiyor.

3 Onyekuru: Teklifler var ama devre arası ayrılmam Galatasaray'da Everton'dan kiralık olarak oynayan Henry Onyekuru, devre arasında ayrılmak gibi bir düşüncesinin olmadığını açıkladı.

4 Ahmet Ağaoğlu: Artık uçuk kaçık rakamlarla transfer yok Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, basına yaptığı açıklamada "Bundan sonra da uçuk kaçık rakamlarla milyon euroluk transfer dönemi kapanmıştır." dedi.

5 Andre Ayew: Slimani gol atmayı çok seviyor Fenerbahçeli futbolcu Andre Ayew, yaptığı basın toplantısında taraftarın eleştirdiği isim olan İslam Slimani'ye sahip çıktı.

6 Isimat Mirin'in keyfi yerinde Beşiktaş'ın yeni transferi Isimat Mirin, Antalya kampında ilk antrenmanına çıktı. Fransız savunma oyuncusunun takım arkadaşlarına çok çabuk uyum sağladığı görüldü.

7 Onur Kıvrak'ın sözleşmesi feshedildi Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Onur Kıvrak, 11 yıl formasını giydiği bordo-mavili kulüple yollarını ayırdı. Trabzonspor ayrılığı KAP'a bildirdi.

8 Ümit Özat Giresunspor'da Bir süredir boşta olan teknik direktör Ümit Özat, Giresunspor'un başına geçti.

9 Galatasaray, Emre Taşdemir transferini bitiriyor Galatasaray yönetimi, bonservisi elinde olan ve bu sezon sadece 7 dakika forma giyen Emre Taşdemir'i transfer etmek için girişimlere başladı. Emre 2013'ten bu yana 13 kez sakatlık yaşadı.