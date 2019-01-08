Kasımpaşa'nın transfer listesindeki 2 futbolcu

Mustafa Denizli yönetiminde ilk yarıyı 29 puanla tamamlayan Kasımpaşa, şampiyonluk hesapları yapıyor. İkinci yarıda da form grafiğini sürdürmek isteyen İstanbul ekibi, transfer çalışmalarına başladı.
MUSTAFA DENİZLİ'NİN HEDEFİNDE 2 İSİM VAR
Deneyimli teknik adam öncelikle Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Gökhan Töre'yi kadrosuna katmak istiyor. Siyah-beyazlıların maliyetinden kurtulmak istediği Töre için teklif yapılacak. Uzun süredir düzenli forma giyme şansı bulamayan tecrübeli kanat oyuncusu da transfere sıcak bakıyor.
Mustafa Denizli'nin Kasımpaşa yönetiminden istediği bir diğer oyuncu ise Sinan Gümüş. Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Gümüşi ligin son bölümünde sakatlandığı için bir süredir sahalardan uzak.
Sarı-kırmızılı ekibin kamp kadrosunda yer alan ve çalışmalara başlayan Sinan için kiralama formülü masada. Yeni bir yapılanmaya giden Terim, Sinan'ın kiralanmasına onay verebilir.