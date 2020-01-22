Kasımpaşa'nın yeni forvetine kilosu yüzünden forma olmadı

Süper Lig Cemil Usta Sezonunun 18 haftasını 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 yenilgiyle kapatan Kasımpaşa, düşme hattının 1 basamak üzerinde bulunuyor...

16. sıradaki Antalyaspor'un 1 puan üzerinde bulunan İstanbul ekibi, devre arası transfer dönemini hareketkli geçiren takımlardan birisi oldu.

Doğucan Haspolat, Tarkan Serbest, Tomas Brecka, Dieumerci Ndongala, Berk Çetin, Zvonimir Sarlija transferleriyle imza şov yapan lacivert-beyazlılar, son olarak forvet bölgesini Gerard Gohou ile güçlendirdi.

KİLOSU NEDENİYLE FORMA BULMAKTA ZORLUK YAŞANDI

Forvet hattını güçlendirmek için transfer edilen Gohou'nun kilosu Kasımpaşalı yetkilileri şaşkınlığa uğrattı.

Yöneticilerin, fazla kilolarıyla dikkat çeken oyuncuya forma bulmakta zorlandığı öğrenildi.

31 yaşındaki oyuncu, menajerler tarafından Türkiye'deki birçok takıma önerilmişti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bolu ve Giresun'un da gündemine gelen ancak iki Karadeniz ekibi tarafından kilo sorunu nedeniyle kabul görmeyen Gohou, kendisine Süper Lig'de yer bulmayı başardı.

NE ZAMAN OYNAYACAĞI MERAK KONUSU OLDU

Lacivert-beyazlılara imza attığında 102 kilo olduğu öğrenilen oyuncunun ne zaman forma giyebilecek duruma geleceği ise merak konusu oldu.

Profesyonel kariyerine 2009-10'da İsviçre'de başlayan Fildişili, iki sezonda 47 maça çıkıp 9 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.

2011-12 sezonunda Denizli'ye transfer olan Gohou, 27 maçta 7 kez rakip fileleri sarsmıştı.