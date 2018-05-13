Katalan medyasına göre Griezmann Barça'da

Katalan medyasının manşetlere taşıdığı habere göre Barça, Frnasız golcü için 120 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

İspanyol basınına göre Barcelona yeni sezon öncesi ilk transferini yaptı. Barcelona'ya yakınlığıyla bilinen Sport gazetesi Barça'nın, Atletico Madrid ile Antoine Griezmann transferi konusunda anlaştığını yazdı.

Gazetenin haberine göre; Barcelona, arasının iyi olduğu Atletico'ya, Griezmann'ın sözleşme fesih bedelinin fazlasını ödeyecek. Buna göre, halihazırda 200 milyon Euro olan sözleşme fesih bedeli Temmuz'da 100 milyon euroya düşecek Griezmann için Barcelona 120 milyon Euro ödeyecek. Griezmann, Barcelona'da 7 numaralı formayı giyecek.