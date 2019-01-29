Katar, Asya Kupası'nda finalde

* Enti kebira ya Qatar Idrıb Idrıb (Büyüksün Katar Vur..Vur)
Asya Kupası yarı final mücadelesinde Katar ile Birleşik Arap Emirlikleri karşılaştı.
Mücadeleyi Katar 4-0 kazandı ve adını finale yazıdırdı. Bu sonucun ardından Asya Kupası'nda finalin adı Katar-Japonya oldu.
Mücadelede çok iyi bir performans ortaya koyan Katar Mili Takımı, rakibi BAE'yi adeta sahadan sildi.
BAE TARAFTARLARI MAĞLUBİYETİ HAZMEDEMEDİ
Katarlı futbolcular, gollerden sonra rakip taraftarın önünde sevinince, Birleşik Arap Emirlikleri tribünleri çıldırdı.
BAE taraftarları, Katarlı futbolculara ayakkabı fırlattı - VİDEO
SAHAYA TERLİK AYAKKABI ATTILAR
İki ülke arasındaki diplomatik sonrunlardan dolayı bir hayli gergin geçen mücadelede, BAE taraftarları yenilen golleri hazmedemeyince sahaya ayakkabı ve terlik fırlattı.
KATAR BASKIDAN ETKİLENMEYİP FİNALE YÜKSELDİ
Baskıdan etkilenmeyen Katar Milli Takımı futbolcuları, sahadan galibiyetle ayrıldı ve kupaya bir adım daha yaklaştı.