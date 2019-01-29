Yanal: Slimani'nin Fenerbahçe'yle olan bağı ve ilişkileri zayıflamış

1 Hamsi Şöleni'nde Ünal Karaman'a sevgi gösterisi Vakfıkebir Trabzonsporlular Derneği tarafından organize edilen hamsi şölenine katılan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

2 Katar, Asya Kupası'nda finalde Katar Milli Takımı, Asya Kupası yarı final mücadelesinde Birleşik Arap Emirlikleri'ni 4-0 mağlup etti ve finalde Japonya'nın rakibi oldu.

3 Emre Belözoğlu'ndan göz dolduran performans Başakşehir'in 38 yaşındaki futbolcusu Emre Belözoğlu, 11 bin 174 metre ile Kasımpaşa maçında en çok mesafe kateden futbolcu oldu.

4 PFDK'dan Skrtel'e 3 maç ceza PFDK, Martin Skrtel'e 3 maç ceza verdi. Fenerbahçe ve Ali Koç'a ise ceza tayinine yer olmadığına karar verildi.

5 İranlı fotoğrafçının gözyaşları Asya Kupası'nda Japonya'ya 3-0 mağlup olarak turnuvaya yarı finalde veda eden İran'da, foto muhabirinin gözyaşları yaşanan üzüntüyü anlatan kare oldu.

6 Galatasaray'dan Diagne atağı Galatasaray'da ibre bir kez daha Diagne'ye döndü. Sarı-kırmızılıların golcü futbolcu için 9 milyon euro teklif ettiği, Kasımpaşa'nın ise 14 milyon euro istediği öğrenildi.

7 Japonya-İran maçında Nagatomo'ya saldırdılar Asya Kupası'nda oynanan Japonya-İran maçında kavga çıktı. Yaşanan kargaşada İranlı bir futbolcunun Nagatomo'nun boğazını sıktığı görüldü.

8 Malatyasporlu yöneticiler tribüne alınmadı Fenerbahçe Kulübü, Malatyasporlu bazı yöneticilere ve kulüp çalışanlarına tribünde yer vermedi. Sarı-lacivertlilerin gerekçesi ise "güvenliği sağlayamayız" şeklinde oldu.

9 Merih Demiral resmen Sassuolo'da Alanyaspor'da kiralık olarak forma giyen Merih Demiral, artık kariyerini İtalya'da sürdürecek. Sassuolo, 7 milyon euro karşılığında genç stoperi kadrosuna kattı.