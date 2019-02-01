Yanal: Slimani'nin Fenerbahçe'yle olan bağı ve ilişkileri zayıflamış

1 Devre arası transfer döneminde boşta kalan futbolcular Oldukça hareketli geçen devre arası transfer döneminde, Sabri Sarıoğlu, Volkan Şen ve Emanuel Emenike gibi birçok futbolcu kendisine kulüp bulamadı.

2 Katar Milli Takımı final öncesi statta namaz kıldı Katar Milli Takımı oyuncuları ve teknik heyeti, Japonya ile oynayacakları Asya Kupası final maçı öncesinde saha kenarında namaz kıldı.

3 Hakan Sabancı: Beşiktaş Başkanı olmak isterim Hakan Sabancı, şartların oluşması halinde başkanlığa adaylığına koyabileceğini söyledi.

4 Ocak ayında yapılan tüm transferler Ocak ayı transfer döneminde birçok yıldız futbolcuyu renklerine bağlayan takımlarımız, ikinci yarıya daha güçlü kadrolarla girdi. İşte yapılan tüm transferler...

5 Mitroglou: Asla Türklerle ilgili böyle bir şey demedim Gol sevinciyle ilgili konuşan Mitroglou, "Karşımda bir Türk varmış gibi hayal ediyorum" şeklinde bir açıklamasının olmadığını söyledi.

6 Quaresma sözleşmesi feshedilemedi Beşiktaş'ta Quaresma belirsizliği yaşanıyor. Takımdan ayrılmak isteyen Portekizli futbolcu, hem alacaklarını hem de bonservisini isteyince yönetimden vize çıkmadı.

7 Diagne transferinin perde arkası Uzun uğraşlar sonucu transfer edilen Diagne'nin, Abdurrahim Albayrak sayesinde sarı-kırmızılı formayı giydiği ortaya çıktı.

8 Elazığspor 2 saatte 17 transfer yaptı Transfer döneminin kapanmasına 2 saat kala transfer yasağı kalkan Elazığspor, daha önce benzerine rastlanmayan bir işe imza atarak kısa süre içinde tam 17 futbolcuyu kadrosuna kattı.

9 Batuhan Karadeniz Bandırmaspor'da Son olarak Adana Demirspor forması giyen Batuhan Karadeniz, Bandırmaspor'la anlaştı. 27 yaşındaki futbolcu, böylece kariyerindeki 10. takımına imza atmış oldu.