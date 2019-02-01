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Katar Milli Takımı final öncesi statta namaz kıldı

Katar Milli Takımı oyuncuları ve teknik heyeti, Japonya ile oynayacakları Asya Kupası final maçı öncesinde saha kenarında namaz kıldı.

Katar Milli Takımı final öncesi statta namaz kıldı
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Asya Kupası finalinde Japonya ile Katar kozlarını paylaşacak.

Yarı finalde Birleşik Arap Emirlikleri'ni kupanın dışına iten Katar Milli Takımı, adını finale yazdırmıştı.

Katar'ın finaldeki rakibi, kupayı daha önce 4 kez müzesine götüren Japonya.

KATAR İLK KEZ FİNALE ÇIKTI

Katar Milli Takımı, tarihinde bir ilke imza atarak bu organizasyonda finale kaldı.

SAHA KENARINDA NAMAZ KILDILAR

Oldukça önem arz eden mücadele öncesinde futbolcular ve teknik heyet saha kenarında cemaatle namaz kıldı ve akabinde dua etti.

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