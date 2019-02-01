Katar Milli Takımı final öncesi statta namaz kıldı

Asya Kupası finalinde Japonya ile Katar kozlarını paylaşacak.
Yarı finalde Birleşik Arap Emirlikleri'ni kupanın dışına iten Katar Milli Takımı, adını finale yazdırmıştı.
Katar'ın finaldeki rakibi, kupayı daha önce 4 kez müzesine götüren Japonya.
KATAR İLK KEZ FİNALE ÇIKTI
Katar Milli Takımı, tarihinde bir ilke imza atarak bu organizasyonda finale kaldı.
SAHA KENARINDA NAMAZ KILDILAR
Oldukça önem arz eden mücadele öncesinde futbolcular ve teknik heyet saha kenarında cemaatle namaz kıldı ve akabinde dua etti.