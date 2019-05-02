Katarlılar PSG'ye verilen maddi desteği azaltıyor

Katar Emiri Tamim Bin Hamad Al Tani, PSG'nin sahip olduğu Qatar Sports Investments (QSI) şirketine uyarıda bulundu.

Hem QSI Başkanı, hem de PSG kulübünün başkanı olan Nasser Al Khelaifi'ye seslenen Al Tani, ligde alınan sonuçlarla yetinilmemesi, Avrupa'da başarı gelmediği için kulübe yapılan yatırımların gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

VERGİLER YÜKSEK OLUNCA ÇOK PARA AKTARILDI

Al Khelaifi'nin Neymar ve Mbappe hamleleri gündemi hala Finansal Fair Play çerçevesinde meşgul ederken, Fransa'daki yüksek vergiler sebebiyle PSG'ye aktarılan paraların akılalmaz boyutlarda olduğunu yazan Le Parisien, şok detaylar verdi.

AVRUPA BAŞARI GELMİYOR

Tuchel ile sezon başında sözleşme imzalanırken hedef Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olarak belirlenmişti ama 4 kulvarın sadece 1'inde şampiyonluğa ulaşılması takımı finansal açıdan yönetilemez duruma getirdi.

Haberin detayına bakılırsa, Katar Emiri Al Tani, Al Khelaifi'ye PSG'de yapılan harcamaların tamamen çekilmesini ya da çok büyük bir bölümünün kesilmesini emretti.

İTALYA'DA ROMA'YA YÖNELECEKLER

Sezon içerisinde İngiltere taraftar potansiyeli olan Championship kulüpleri ve Cengiz Ünder'in de forma giydiği Roma'yı alacağı iddia edilen QSI şirketinin, PSG'ye harcanan paranın düşürülmesi sonrası İngiltere ve İtalya seçeneklerini ciddi şekilde düşünebileceği yazıldı.

PSG Kulüp Başkanı Nasser Al Khelaifi, 2017 yılında Barcelona'dan Neymar'ı 222 milyon Euro'ya transfer etmişti.