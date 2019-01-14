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Katelyn Ohashi'den muazzam performans

ABD'nin Kalifornia kentinde düzenlenen jimnastik turnuvasına katılan Katelyn Ohashi'nin, Michael Jackson'ın unutulmaz şarkılarına yer verdiği koreografik performansı alkış topladı.

Katelyn Ohashi'den muazzam performans
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Kaliforniya Üniversitesi'nden (UCLA) jimnastik sporcusu Katelyn Ohashi, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Anaheim kentinde  düzenlenen (Collegiate Challenge) üniversiteler arası jimnastik yarışmasında sergilediği performansla kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Katelyn Ohashi'den muazzam performans - VİDEO

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Ünlü müzisyen Michael Jackson'ın en çok sevilen parçalarından oluşan bir kolaj ile figürlerini harmanlayan 20 yaşındaki genç atletin koreografisi izleyenlerin büyük beğenisi topladı.

TAM PUAN ALDI

Ohashi'nin yarışmanın her bir jürisi tarafından 10 tam puan kazanan 1 buçuk dakikalık performansı, seyirciler tarafından çok beğenilirken, genç sporcunun figürlerini sergilediği sırada salonda uzun süre alkışın durmadığı görüldü.

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