Kavgaya karışanlara büyük cezalar geliyor

Galatasaray'la Fenerbahçe'nin 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Jailson'un Belhanda'ya attığı tokatla başlayan kavganın cezaları netleşiyor.

TERİM'E HAKARETTEN ŞAŞ'A SALDIRIDAN CEZA

Türkiye Futbol Federasyonu, gerek saha içi gerekse soyunma odası koridorlarındaki olayların görüntülerini inceleyerek Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yeni sevkler yapacak.

Karşılaşma sonrasında maçın hakemi Fırat Aydınus'a giden Terim'in, "Bu maçı siz bu hale getirdiniz. Bana bak, bundan sonra ya sen kalacaksın, ya ben... Şimdi çıkıp konuşmazsam Allah beni kahretsin. Yazıklar olsun be... Senin gibi hakemler bu maçların anasını s......" sözlerinin raporlara yansıdığı belirtildi.

Terim'e, Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesine göre hakeme hakaretten 3 ila 7 maç arasında soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı geleceği ifade ediliyor.

Daha önce hakaret ve sportmenliğe aykırılık nedeniyle 3 maç soyunma odasına giriş yasağı alan ancak Tahkim Kurulu tarafından bu cezası 2'ye indirilen Hasan Şaş'ın ise bu kez saldırıdan sevki yapılacağı ve bunun da karşılığının 5 ila 10 maç arasında bir soyunma odasına giriş yasağı getireceği vurgulandı.

FUTBOLCULARA KAVGADAN 3-5 MAÇ ARASI CEZASI

Maç sonu kavga edip kırmızı kart gören Belhanda, Soldado ve Ndiaye ise kavgadan dolayı Disiplin Kurulu'na sevk edilecekler. Bu oyuncuların 3-5 maç arası men edileceği belirtiliyor.

Öte yandan yapılacak incelemeler sonrası Belhanda başta olmak üzere diğer futbolculara da ceza gelebileceği aktarıldı.

Derbide olaylara karışanların alacağı cezalar:

Fatih Terim - 3-7 maç

Hasan Şaş - 5-10 maç

Ndiaye - 3-5 maç

Soldado - 3-5 maç

Jailson - 3-5 maç



