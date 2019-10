Kawhi: Bu sezon tarih yazmak istiyorum

LA Clippers'ın süperstarı Kawhi Leonard, bu sezon tarih yazmak istediğini belirtti.

Leonard, üç farklı takımla NBA şampiyonluğunu kazanan tek oyuncu olarak tarih kitaplarına adını yazdırmak istediğini açıkladı.

Kawhi, gözüne kestirdiği son hedefini şöyle doğruladı:

"Bu harika bir başarı olurdu. Bu başarı, emekli olduğumda konuşulacak bir şey olurdu ve bunu memleketimde yapabilmek de harika olurdu. Çocukken Staples Center, ilk gittiğim NBA arenalarından biriydi. Yani bunların hepsini burada yapmak özel olur. Ama önce yapacak işlerimiz var."





"BU SEZON KAZANIRSAM FARKLI OLACAK"

"Her yıl olduğu gibi, diğer takımlarla olduğu kadar yine kazanmak istiyorum, ancak bu durumun ardında daha heyecan var ve bu sezon kazanırsam, insanların anlatmak istediği bir hikaye daha çok olacak. Her yıl geldiğimde kazanmak istiyorum, bu yıl tarih yazmak istiyorum, ancak temel olan her zaman eğlenmek, sıkı oynamak, sezonu tamamlamak ve sonuçların olduğu gibi olmasına izin vermek. Tüm yapabileceğiniz bu."

Kawhi Leonard, geçtiğimiz sezon Toronto Raptors için ortalama 26.6 sayı, 7.3 ribaund, 3.3 asist ve 1.8 top çalma ile oynamıştı.