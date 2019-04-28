Kawhi coştu Toronto öne geçti

NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Doğu Konferansı yarı final ilk karşılaşmasında 76ers'ı konuk eden Raptors, yıldız oyuncusu Kawhi Leonard'ın play-off'lardaki kariyer sayı rekorunu kırdığı mücadeleden 108-95 galip ayrıldı ve seriye iyi başlangıç yaptı.

AA'nın haberine göre, Raptors'ta Leonard, 45 sayı, 11 ribaunt, 2 asist, 2 top çalmayla galibiyette ön plana çıktı. Mücadelede Pascal Siakam 29 sayı, 7 ribauntla oynadı. 76ers'ta JJ Redick 17, Joel Embiid 16, Tobias Harris ve Ben Simmons 14'er sayı attı. Furkan Korkmaz ise 11 dakika 39 saniye süre aldığı karşılaşmayı 5 sayı, 4 ribaunt, 3 asistle tamamladı.