Kawhi Leonard dev takasla Toronto'da

NBA'de bir süredir gündemi meşgul eden Kawhi Leonard belirsizliğinde sona gelindi.

SPURS-RAPTORS TAKASI

ESPN'in özel haberine göre, San Antonio Spurs ile Toronto Raptors arasında gerçekleşen dev takas sonucunda Kawhi Leonard ve Danny Green, Raptors'ın yolunun tuttu. Anlaşma karşılığında Raptors'ın yıldız ismi DeMar Derozan ve Jakob Poeltl'ı kadrosuna katan Spurs, aynı zamanda 2019 yılı için korumalı ilk tur draft hakkının sahibi oldu.

Flaş takasın içinde başka oyuncuların da olabileceği iddia edilirken, resmi açıklamanın da kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

San Antonio Spurs ile kontratının son senesine giren Kawhi Leonard'ın ismi daha önce Los Angeles Lakers başta olmak üzere Philadelphia 76ers, Boston Celtics ve Cleveland Cavaliers ile de anılıyordu.

27 yaşındaki yıldız basketbolcunun önümüzdeki sezon sonunda serbest oyuncu statüsüyle Los Angeles Lakers'a gitmek istediği öne sürülüyor. Sakatlığı sebebiyle geçtiğimiz sezon sadece 9 karşılaşmada süre alabilen Kawhi Leonard, 16.2 sayı 4.7 ribaunt ve 2.3 asist ortalamaları tutturdu.