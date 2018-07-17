Kawhi Leonard için favori Toronto

Geçen sezon yaşadığı sakatlıktan sonra takımla ilişkileri gerilen ve son olarak da takımdan takaslanma talebinde bulunan Kawhi Leonard için iddialara göre Toronto Raptors favori konumda.

Koçluğunu Gregg Popovich'in yaptığı takımda 2014 yılında "Finallerin MVP'si" seçilerek şampiyonluk yaşayan Leonard için daha önce Los Angeles Lakers, Boston Celtics ve Philadelphia 76ers'ın isimleri ön plana çıkarken, bu takımlarla bir türlü anlaşma sağlanamaması sonrasında arayışlar devam etti ve Toronto da Kawhi yarışına girdi.

TORONTO DA YARIŞA GİRDİ

ABD basınında çıkan son haberlere göre tok satıcı rolündeki San Antonio, takas tekliflerini reddettiği Los Angeles ve Philadelphia'yı bu takastan vazgeçirdi. Sağlıklı olduğunda ligin en iyi 5 oyuncusundan birisi olarak gösterilen Leonard'ın kendi talebi ile takaslanacak olmasını koz olarak gören takımlar, Teksas ekibinin beklediği teklifi yapmıyor. Geçtiğimiz normal sezonu Doğu Konferansı'nda lider tamamlayan, koçu Dwayne Casey'nin de "Yılın Koçu" ödülünü aldığı Toronto, bir playoff elenişi daha yaşamasının ardından kadroda değişiklik kararı aldı.

Takımın öne çıkan en önemli iki yıldız oyuncusu olarak görülen Kyle Lowry ve DeMar DeRozan'dan en az birisini takaslayıp yeni bir iskelet oluşturmak isteyen takım, Leonard'ı listesinin en üstüne aldı. Geçen sezon sakatlık sebebi ile sadece 9 maçta oynayabilen