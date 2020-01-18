Kawhi ve Lou, Durant'in övgüsüne cevap verdi

Yakın zamanda Twitter'da, The Boardroom hesabındaki soru-cevap sekansında Durant, savunması en zor beş oyuncuyu seçmişti ve bunların arasında Kawhi ve Williams da vardı.

Durant ayrıca listesinde Paul George, LeBron James ve Joel Embiid'i de seçmişti. Leonard, Durant tarafından yapılan yorumları görmediğini söyledi, ancak takdirini dile getirdi:

"Görmedim, ama ona teşekkür ediyorum. Bana ne kadar çok çalıştığımı gösteriyor. Lige geldiğimde, ilk yılımda playofflarda ona karşı oynamıştım ve hücumun ilk opsiyonu hiç değildim. Bunu söylediğini duymak büyük bir onur."

Williams'a Durant'in yorumları hakkında şunları söyledi:

"Evet, bu güzel.K ve ben liseden beri birbirimize karşı oynadık. O benden biraz daha genç, ama hep oynadı. Kariyerlerimiz boyunca 10-20 kez karşı karşıya gelmiştik. Her zaman karşılıklı saygımız olmuştur, bu yüzden bu gayet güzel."