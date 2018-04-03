Kayseri Başkanı'nın tahmini tutmadı

Süper Lig'in 27. haftasında F.Bahçe, zorlu Kayserispor deplasmanından 5-0'lık rahat bir galibiyetle ayrıldı.

EROL BEDİR İDDİALI KONUŞMUŞTU

Maç öncesinde açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanı Erol Bedir, galibiyetten emin konuşmuştu ama beklediği gibi bir sonuç alamadı. Bedir maç öncesi, "Fenerbahçe'yi geçme ihtimalimiz, Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimalinden fazla. Ben şimdiye kadar Fenerbahçe mağlubiyeti görmedim, görmeye de niyetim yok" şeklinde konuşmuştu.

Maç öncesinde Kayserispor 41 puanda, Fenerbahçe ise 48 puanda yer alıyordu. Avrupa kupalarına gitme hesapları yapan Kayserispor, rakibine 5-0 mağlup oldu. Sar-ı-lacivertli ekip bu galibiyetle zirve yarışını sürdürürken, Kayserispor, Fenerbahçe'nin 10 puan gerisine düştü. Farklı yenilginin ardından sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada Erol Bedir'in yaptığı iddialı açıklamaları paylaştı.