Kayseri, Deniz için 10 milyon euro istiyor

Türkiye'de transfer dönemi bugün başladı.

3 büyükler başta olmak üzere tüm kulüpler çalışmalarını sürdürürken, gelecek yıl yabancı sınırının düşürülecek olması transfer dönemini etkilemeye başladı.

YABANCI KURALI FİYATI ARTIRDI

Mevcut durumda kadrosunda 14 yabancı oyuncu bulundurabilen kulüpler, sınırın düşmesiyle zorunlu olarak yerli futbolculara yönelecek. Geçmişte bu durumdan dolayı Alper Potuk, Tarık Çamdal, Mehmet Topuz, İsmail Köybaşı gibi isimler Anadolu takımlarından 3 büyüklere fahiş fiyatlara transfer olmuştu.

TFF'nin gelecek yıldan itibaren yabancı sınırını düşürmeyi planlamasından dolayı, Anadolu kulüpleri yerli futbolcular için yine yüksek bonservis bedeli istemeye başladı.

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Deniz Türüç için talep edilen rakam 10 milyon euro. Kayserispor Başkanı Erol Bedir, deneyimli oyuncuyu bu fiyattan aşağı bir rakama satmayacaklarını açıkladı. 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde, "10 milyon euroya serbest kalır" maddedi bulunuyor.

Deniz Türüç geçtiğimiz sezon 26 maçta 3 gol 5 asistlik performansla oynamıştı.