Kayseri Gençlerbirliği'ni yendi

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor evinde Gençlerbirliği'ni konuk etti. Geçtiğimiz hafta Galatasaray'ı evinde 1-0 yenerek çıkışa geçme planları yapan Ümit Özat ve ekibi, Kayserispor karşısında yara alarak ligde kalma umutlarını tüketmeye başladı.

KAYSERİ KAZANDI GENÇLER'İ ATEŞE ATTI

Ev sahibi Kayserispor, maça hızlı başladı ve henüz 28. dakikada Boldrin'in golü ile 1-0'lık üstünlüğü sağladı. Ardından dakikalar 44'ü gösterdiğinde William De Amorim sahneye çıktı ve takımını 2-0'a getiren gole imza attı.

Kayserispor'un golcüsü Deniz Türüç, 77. dakikada takımının 3. golünü atarak galibiyette pay sahibi oldu. Gençlerbirliği'nin gollerini ise 56. dakikada penaltıdan Sessegnon, 86. dakika Skuletic attı. Bu skorla Avrupa Kupalarına gitme hayali kuran Kayserispor, hedefine bir adım daha yaklaşırken, Ümit Özat'lı Gençlerbirliği ağır bir yara almış oldu.

Gençlerbirliği, bu skorla 30 puanda kalarak 15. sırada kendine yer bulurken, Avrupua kupalarına gitme hayalleri kuran Kayserispor 44 puanla 6. sırada kaldı.