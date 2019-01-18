Kayseri'de 8 genç profesyonel oldu

Kayserispor'dan yapılan yapılan açıklamada, Kayserispor Akademisinden yetişen 15 Ocak 2004 doğumlu Emre Demir ile 2,5 yıllık profesyonel sözleşme imzalandığı bildirildi.

8 GENÇTEN PROFESYONEL İMZA

Emre Demir dışında 7 genç oyuncu ile de profesyonel sözleşme imzalandığı belirtilen açıklamada, "2018-2019 sezonu itibariyle akademi oyuncularımız Doğan Alemdar, Kazım Çelik, Adem Doğan, Abdullah Gürbüz, Hakan Çıtak, Buğra İlter ve Ercan Çiftçi ile profesyonel sözleşme imzalayan kulübümüz, genç milli oyuncumuz Emre Demir ile de 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştır." denildi.

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