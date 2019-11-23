Kayseri'de futbolcular 'hakem hatasını' protesto etti

Kayseri'de amatör futbolcular, maç esnasında 1 dakika hareketsiz kalarak hakem hatalarını protesto etti.

BİR DAKİKA HAREKETSİZ BEKLEDİLER

Argıncık 1 Nolu sahada Talasgücü ve Erkiletspor arasında oynanan maçta futbolcular, başlama vuruşundan sonra, Süper Amatör Küme'de geçen hafta bir oyuncuya verilen kırmızı kartı protesto için 1 dakika hareketsiz bekledi.

KAVGA ÇIKTI, MAÇ YARIDA KALDI

Protestonun ardından maç devam etti. Olay Kayseri Argıncık 1 Nolu sahada geçen hafta Süper Amatör Kümede Sağlıkspor ile Trend Gayrimenkulspor karşılaşmasının 70. dakikasında, Sağlıksporlu Seyfettin Yesügey'e yardımcı hakemle tartıştığı için kırmızı kart gösterilmiş, kararın ardından çıkan kavga nedeniyle maç yarıda kalmıştı.