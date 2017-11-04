Kayseri'de kazanan yok

Spor Toto Süper Ligi'nin 11. haftasında Kayserispor evinde Trabzonspor'u ağırladı.

Geçtiğimiz hafta Galatasaray'ı sahasında 2-1 mağlup ederek moral depolayan Trabzonspor, Kayseri deplasmanına mutlak galibiyet parolasıyla çıktı.

İLK YARIDA TEMPO DÜŞÜKTÜ

İki takımın da kontrollü oynadığı ilk yarıda gol sesi çıkmadı ve taraflar devreye 0-0 eşitlikle gitti.

KAZANAN ÇIKMADI

İkinci yarı da ise ev sahibi Kayseri oyunun kontrolünü ele aldı. Sürekli pozisyona giren sarı-kırmızılılar bu atakları değerlendiremedi.

Oyunun büyük bölümünü kendi sahasında kabullenen Trabzonspor ise ikinci yarının uzatma dakikalarında ofsayttan attığı gol dışında net bir pozisyona giremedi. Kalan dakikalarda gol olmayınca maç başladığı gibi sona erdi.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 13, Kayserispor ise 19 yaptı.