Kayseri'de puanlar paylaşıldı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında tehlike hattından uzakta kalmak isteyen İstikbal Mobilya Kayserispor, UEFA Avrupa Ligi iddiasını güçlü bir şekilde sürdürmenin peşinde olan Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti.

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Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan zorlu mücadele 1-1 sona erdi. Karşılaşmaya etkili başlayan İstikbal Mobilya Kayserispor henüz 9. dakikada Varela öne geçmeyi başardı. Golün şokunu üzerinden çabuk atan Aytemiz Alanyaspor 23. dakikada Caulker ile beraberliği yakaladı.

İkinci 45 dakikada iki takımın da atakları sonucunu değiştirmeyince 90 dakika 1-1 sona erdi. Alınan bu sonuç sonrası Aytemiz Alanyaspor puanını 42'ye yükseltirken İstikbal Mobilya Kayserispor ise 37 puana ulaştı.