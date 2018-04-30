Kayserili imamın futbol aşkı

Küçük yaşta Kayserispor'un Bulgar kalecisi Dimitar Ivankov'a hayranlığı sayesinde "sarı-kırmızılı" takımla tanışan Mustafa Akşit, aradan geçen uzun yıllara rağmen bu tutkusundan vazgeçmedi.

DEPLASMANLARA BİLE GİDİYOR

Severek yaptığı imamlığın yanında görevini ihmal etmeden gönülden bağlı olduğu takımına her zaman ve her yerde desteğini esirgemeyen 24 yaşındaki Mustafa Akşit, çoğu zaman kilometrelere aldırış etmeden deplasmanlara gidip tribündeki yerini de alıyor.

BİNLERCE TARAFTARI COŞTURUYOR

Takımın Kayseri'de yaptığı maçlarda büyük bir heyecanla saatler öncesi stadyuma giden Akşit, maç saati geldiğinde ise eline aldığı mikrofonla binlerce taraftarın önünde anonsçu olarak görev yapıyor. Kayserispor'un gollerini de anons eden Akşit, sarı-kırmızılıların her golünde taraftarla büyük sevinç yaşıyor.



Sadece futbola bağlı kalmayan Akşit, bunun yanında Kapalı Kale Taraftarlar Derneği adına ihtiyaç sahiplerine ve okullara yönelik sosyal yardım faaliyetlerine de katılıyor.



Akşit, bir aile sıcaklığı yaşadığı "Kapalı Kale" adlı taraftar grubuyla camiye gidip birlikte ibadet ediyor.



Akşit, çocuk yaşta tanıştığı Kayserispor'a aşkını asla kaybetmediğini söyledi.

"İMAM OLMAK, TARAFTAR OLMAYA ENGEL DEĞİL"

İmam olmasının takımının taraftarı olmasına engel teşkil etmediğini belirten Akşit, şunları kaydetti:



"Çocukluğumda kaleci olacağım diye bir hayalim vardı. O zaman Kayserispor'un kalecisi Dimitar İvankov'du onu çok severdim ve ona olan hayranlığım beni Kayserispor'la tanıştırdı. Kayserispor ve 'kapalı kale' ile tanışmam bu şekilde oldu. İmam olarak taraftarların içinde bulunmam bazılarına enteresan geliyor ama bir taraftar derneği ya da taraftar grubu herkesin katılabileceği yer olmalıdır. İçeride oynanan maçların hepsine gidiyorum. Aynı zamanda maçlarda anonsları ben yapıyorum. Deplasmanlara da işimin elverdiğince gitmeye çalışıyorum hatta maçları kaçırmayayım diye izin günlerimi de deplasman maçlarının olduğu günlere almaya çalışıyorum. İmam olmak taraftar olmaya engel değil, olmamalıdır. Sokakta, stadyumda ve burada da insanların tebliğe ihtiyacı var. Stadyumda mescit varsa orada imam olması gayet doğaldır."





"KAYSERİSPOR FORMALI CEMAATİM ÇOKTU"

Kilis Atatürk Ortaokulu'na çoğunluğu Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından oluşan 3 bin kitaplık kütüphane kurduklarını anlatan Akşit, insanların taraftar gruplarına karşı olan kötü algısını yıktıklarını savundu.

Akşit, taraftar grubu üyeleri ile camiye de gittiklerini anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Eskiden stadın kapalı kale tribününde bulunan mescidi kilitliyorlardı. Şu an ise maç saatlerine namaz vakti denk geldiğinde mescidin önünde uzun kuyruklar oluşuyor ve sıra bekleniyor. Stadyumda beraber namazımızı da kılıyoruz. Aynı şekilde stadyumdaki abdesthanelerde kesinlikle sıra oluyor. Bunlar sevindirici şeyler. İmam arkadaşlarımla görüştüğümde 'bu sene Kayserispor formalı cemaatim çoktu' diyenler oluyor. Bu da bizi sevindiriyor."