Kayseri'nin genç kalecisini, Volkan teselli etti

Kayserispor'da birinci kaleci Lung'un cezalı, diğer kaleci Muammer Yıldırım'ın da omzundan ameliyat edilmesi nedeniyle kaleyi 20 yaşındaki Vedat Karakuş korudu. Sarı-lacivertli ekipten 5 gol yiyen Vedat, büyük üzüntü yaşadı.

VOLKAN MAÇ SONU VEDAT'LA KONUŞTU

Süper Lig'de ilk kez bir maçta görev alan genç kaleci, bu sezon bir kez de Türkiye Kupası müsabakasında forma giydi. Yediği 5 golün ardından ise Vedat'ın yanına ilk koşan Volkan Demirel oldu.

​Volkan Demirel, ilk Süper Lig maçında şanssızlık yaşayan genç Vedat'a bir süre nasihatta bulundu. Tecrübeli kaleci Vedat'ı teselli ederken, moral de verdi.

Karşılaşma sonu ise Kayserispor taraftarı genç kalecilerini bağrına bastı. Fenerbahçe karşısında 5 gol yiyen genç kaleci maç sonunda üzgün bir şekilde soyunma odasının yolunu tutmuşken sarı-kırmızılı taraftar Vedat'ı tribüne çağırdı. Kayserispor taraftarı genç kaleciyi sarılarak teselli etti.