Kayserispor 5 hafta sonra kazandı

Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor sahasında Sivasspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip karşılaşmayı 2-0 kazanmayı başardı.

KAYSERİSPOR 12 PUANA YÜKSELDİ

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci devreye hızlı başlayan Kayserispor, 53. dakikada Şamil Çinaz'ın golüyle 1-0 öne geçti. 90+1 dakikada Kayserispor, Chery'nin penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı: 2-0. Konuk Demir Grup Sivasspor'da Brezilyalı yıldız Robinho, 90+2. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Kalan dakikalar başka gol olmayınca Kayserispor sahadan 2-0 galip ayrılan taraf oldu. Bu galibiyet sonrası Kayserispor puanını 12'ye çıkarırken Demir Grup Sivasspor ise 10 puanda kaldı.