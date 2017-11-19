Kayserispor Ankara'da kazandı

Gençlerbirliği'nin kötü gidişi devam ediyor. Başkent temsilcisi, konuk ettiği Kayserispor'a 2-1 yenildi. Maçta gol perdesini 28. dakikada Umut Bulut açtı. Güray Vural'ın sağdan ortasını arka direkte kafayla ağlarla buluşturan tecrübeli oyuncu takımını 1-0 öne geçirdi.

Gençlerbirliği skoru eşitlemek için fazla beklemedi. 32. dakikada Uğur Çiftçi'nin soldan ortasında Jailton kafayı vurdu. Top üst direğe çarparak ağlarla buluştu. İlk yarı bu skorla sona erdi.

KAYSERİSPOR 22 PUANA YÜKSELDİ

2. yarıya da etkili başlayan Kayserispor, 58. dakikada 2. golü buldu. Gençlerbirliği cezasahası sağ yan çizgisi yakınında kazanılan serbest vuruşu Boldrin kullandı. Bu oyuncu direk kaleyi görürken, kaleciyi çaresiz bırakan top ağlarla buluştu ve Kayserispor 2-1 öne geçti.

Kalan dakikalarda iki takımın da çabası sonuç vermedi ve Kayserispor sahadan 2-1 galip ayrıldı. Üst üste üçüncü maçını da kaydeden ve 8 puanda kalan Gençlerbirliği, son sıraya geriledi. Puanını 22 yapan Kayserispor ise 3. sıradaki Beşiktaş ile puanları eşitledi.