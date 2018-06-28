Kayserispor Atletico Madrid'den Mensah'ı aldı

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, geçen sezon Kasımpaşa'da kiralık oynayan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Bernard Mensah ve kulübü Atletico Madrid ile prensipte anlaştıklarını belirtti.

PROTOKOL İMZALADIK

Bedir, yaklaşık 1,5 aydır Mensah ile görüştüklerini ve oyuncu ile aralarında protokol imzaladıklarını ifade etti.

Yüksek bonservis ücretinden dolayı Mehsah'ı kiralık olarak kadrolarına katmayı planladıklarını aktaran Bedir, "Mensah ile görüşüyoruz. Protokol de yaptık. Bizde oynamak istiyor. Fakat bonservisi çok pahalı olan bir oyuncu, 7-8 milyon avrolardan bahsediliyor. Mensah'ın bonservisi Atletico Madrid'de. Kasımpaşa'da kiralıktı, biz de tekrar kiralık olarak kadromuza katmak istiyoruz. Prensip olarak oyuncu ve kulübüyle anlaştık." dedi.