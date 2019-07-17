Deniz Türüç transferinde son durum

4 yıldır Kayserispor'da forma giyen Deniz Türüç'ün 3 büyüklerin transfer listesinde olduğunu söyleyen Başkan Erol Bedir, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferi bitirmeye en yakın iki takım olduğunu ifade etti.

"ÖNEMLİ OLAN DENİZ'İN KARARI"

İHA muhabirine konuşan Başkan Bedir, "Gerek Fenerbahçe gerekse Galatasaray Başkanı ile görüştük. Her iki kulüp ile de bonservis konusunda bir noktaya geldik. Ufak tefek ayrıntılar kaldı. Zaten iki kulüp ile de anlaşırız, sorun olmaz. Ama önemli olan burada Deniz’in hak ve hukuku. Deniz’in menajeri iki kulüp ile de görüşüyor. Deniz de, hesabını kitabını yapıyor. Deniz bize hangi kulübe gitmek istediğini söylerse, biz de o kulüp ile masaya oturup anlaşırız. Önemli olan Deniz’in vereceği karar" dedi.

Başkan Bedir, "Deniz, şu anda Avusturya’da takımımızla birlikte çalışıyor. Bir yere giderse hazır halde gider. Gitmezse de 4 sene olduğu gibi yine takımımız için oynar. Kaptanımızı bonservisi çok verene değil, Deniz’in gitmek istediği kulübe göndereceğiz" şeklinde konuştu.

