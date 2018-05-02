Kayserispor: Beşiktaş maçına çıkamayabiliriz

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig 32. hafta programını geçtiğimiz günlerde açıklamış, Fenerbahçe-Beşiktaş maçı ile ilgili olarak da "Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final müsabakası sonucunda elenen takımın 32. Hafta müsabakası, yayın programı sebebiyle 7 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'ye alınacaktır" notunu düşmüştü.

Beşiktaş'ın, Fenerbahçe maçına çıkmayacağını açıklaması nedeniyle elendiği gözönüne alındığında, siyah-beyazlı takımın Kayserispor ile oynanacak 32. hafta maçının pazartesi gününe alınması gündemde. Bu durum ile ilgili olarak Kayserispor Kulübü'nden bir açıklama geldi.

MAÇA ÇIKAMAYIZ AÇIKLAMASI

Sarı-kırmızılı kulübün TFF'ye gönderdiği yazıda maç programının değişmemesi gerektiğini belirtti.

İşte Kayserispor'un başvurusundaki bilgiler:

"Müsabaka programını değiştirmeye yönelik durum kulübümüzün oynanmasına birkaç gün kalmış deplasman müsabakasına hazırlığını olumsuz yönde etkilemekte daha da önemlisi deplasman programını yapmasını engellemektedir.

İptal olan program sebebiyle karşı karşıya kalacağı finansal zararın yanı sıra 6 Mayıs 2018 Pazar günü seyahat edebileceği kulübümüz kafilesine yetecek sayıda yer bulunan bir uçuş bulunamaması sebebiyle de müsabakaya çıkmamız dahi mümkün olamayabilecektir."



