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Kayserispor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

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Kayserispor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalarak zirve yarışında yara alan siyah-beyazlılar, Kayseri deplasmanından 3 puanla dönerek taratfarını mutlu etmek istiyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor

Lung
Lopes
Kana-Biyik
Sapunaru
Abdullah
Şamil
Mensah
Deniz
Chery
Umut
Kravets

Beşiktaş

Karius
Adriano
Vida
Mirin
Caner
Atiba
Doruktan
Quaresma
Ljajic
Güven
Burak

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