Kayserispor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

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Yanal: Şampiyon gibi oynamalıyız

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Dangal'a konu olan güreşçi Edirne'de kamp yapıyor

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Erzurumspor'dan Obertan için özel klip

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1 G.Saray Babel ve Douglas'la anlaşmaya vardı Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılar, sözleşmeleri sona erecek olan Fulhamlı Babel ile Sivaslı Douglas'la anlaşmaya vardı.

2 IFAB: Türkiye'deki VAR uygulamasından memnun değiliz TFF Merkez Hakem Kurulu Eğitim Danışmanlığına geri dönen Jaap Uilenberg, 'Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, Türkiye'de VAR'ın olması gereken protokollerine uyulmadığından rahatsız' dedi.

3 Fikret Orman: TFF başkanlığı gündemimde yok Kayserispor maçı öncesi 38 Kent TV'ye çıkan Fikret Orman, TFF başkanlığı ile ilgili yaptığı açıklamada "TFF başkanlığı gündemimde yok." ifadesini kullandı.

4 Jose Mourinho Real Madrid'e dönebilir Real Madrid'in eski başkanı Ramon Calderon, Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho'nun yeniden eflatun-beyazlıları çalıştırcağını dile getirdi.

5 Fikret Orman: Ljajic önümüzdeki sezon da olacak Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, kendisine yöneltilen Adem ljajic sorusuna "Ljajic, önümüzdeki sezon da Beşiktaş forması giyecek" cevabını verdi.

6 Kulüpler Birliği'nden Galatasaray açıklaması Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman ve Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz bir araya geldi. Görüşme sonrası Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklamada Galatasaray'ın hedef alınmadığı belirtildi.

7 Emmanuel Eboue evleniyor Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Eboue zor günleri atlattı ve sağlığına kavuştu. Fildişili eski futbolcu çocukluk aşkıyla evleniyor.

8 Sala'nın WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı! Manş Denizi'nde uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden Emiliano Sala'nın ölümüyle ilgili WhatsApp konuşmaları yayınlandı.

9 Kerem Bulut: Uyuşturucuyu bıraktım Kokain kullandığı için futboldan 4 yıl men edilen Kerem Bulut, pişman olduğunu söyledi. Kerem, "Uyuşturucuyu bıraktım, camiye gidiyorum. Dövmelerimi de sildireceğim" dedi.