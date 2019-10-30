Kayserispor Bülent Uygun'la anlaştı

Kayserispor'un bu sezonki üçüncü teknik adamı, Bülent Uygun oldu.

Lige Hikmet Karaman yönetiminde başlayan Kayserispor'da, önce deneyimli teknik adam ardından ise Başkan Adil Gevrek istifa etmişti.

Karaman'ın ardından göreve gelen Samet Aybaba ise 17 günlük Kayseri macerasını, meslektaşı gibi istifa ederek bıraktı.

BÜLENT UYGUN DÖNEMİ

Hikmet Karaman ve Samet Aybaba'nın ardından göreve gelen Bülent Uygun, sarı-kırmızılı takımı bu sezon çalıştıracak üçüncü teknik adam olacak.

Süper Lig'de birçok takımı çalıştıran Uygun, Katar Ligi'nde de çalışmıştı.