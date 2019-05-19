Kayserispor deplasmanda Akhisar'la berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Akhisarspor, Spor Toto Akhisar Stadı'nda Kayserispor'u ağırladı. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.
Akigolar, dakikalar 37'yi gösterdiğinde Kadir Keleş'in asistinde Adrien Regattin'in golüyle durumu 1-0'a getirdi ve ilk yarıdan başka gol sesi çıkmadı.
Dakikalar 61'i gösterdiğinde Artem Kravets, Sakıp Aytaç'ın pasında Kayserispor adına golü ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi. Akhisarspor, 80. dakikada Helder Barbosa'nın pasında Elvus Manu'nun golüyle skoru 2-1'e taşırken, Kayserispor'da Asamoah Gyan, 90. dakikada skoru 2-2'ye getirdi.
Bu gol, aynı zamanda maçın sonucunu belirledi. Ligden düşmesi kesinleşen Akhisarspor, ligin son haftasında Konyaspor'a konuk olacak. Kayserispor ise evinde Erzurumspor'u konuk edecek.