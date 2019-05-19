Kayserispor deplasmanda Akhisar'la berabere kaldı

Diagne yine kafa kesme hareketi yaptı

Şenol Güneş: Trabzonspor bizden daha iyiydi

Son olarak 29 Nisan 2016'da Süper Lig'de bir maça çıkan Tarık Çamdal, tam 3 yıl sonra bu duyguyu yeniden tattı.

Fenerbahçe, İran'ın Esteghlal FC takımında top koşturan Allahyar'la her konuda anlaşmaya vardı. Genç futbolcunun haziran ayında İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Mısır'da düzenlenecek olan Afrika Uluslar Kupası 21 Haziran'da başlayacak. B grubunda yer alan Madagaskar'da futbolcuların isimleri spikerleri çok zorlayacak gibi gözüküyor.

Manchester City, FA Cup finalinde Watford'u 6-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Şampiyonluk kutlamaları sırasında Guardiola'nın Sterling'e taktik vermesi ise geceye damga vurdu.

Beşiktaş'ın bu sezon en iyi isimleriden biri olan Dorukhan Toköz için 7 milyon euroluk teklif geldi.

Dorukhan için 7 milyon euro

Galatasaray karşısında şampiyonluk maçına çıkacak olan Başakşehir'de, turuncu-lacivertli taraftarlar tesis önünde toplanarak takımına destek oldu.

Süper Lig'in 33. haftasında düşme hattının en kritik maçında Bursaspor ile Göztepe 0-0 berabere kaldı. Ligde düşecek takımlar son hafta oynanacak maçların ardından belli olacak.

1 Sergen Yalçın, F.Bahçe galibiyetini sigara içerek kutladı Alanyaspor'la başarılı bir grafik çizen Sergen Yalçın'ın, Fenerbahçe galibiyetini kutladığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

2 Fenerbahçe Allahyar'la prensipte anlaştı Fenerbahçe, İran'ın Esteghlal FC takımında top koşturan Allahyar'la her konuda anlaşmaya vardı. Genç futbolcunun haziran ayında İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

3 Milli tekvandocu Nur Tatar Dünya Şampiyonası'nda finalde Milli sporcumuz Nur Tatar Askari, Büyükler Dünya Tekvando Şampiyonası'nda finale yükseldi.

4 Başakşehir'den maç öncesi iddialı paylaşım Bu akşam şampiyonluk maçına çıkacak olan Başakşehir, dev karşılaşma öncesi iddialı bir paylaştım yaptı. İstanbul ekibi, "Daha önce hiç şampiyonluk sabahına uyanmamıştık" dedi.

5 Tarık Çamdal 1114 gün sonra sahaya çıktı Son olarak 29 Nisan 2016'da Süper Lig'de bir maça çıkan Tarık Çamdal, tam 3 yıl sonra bu duyguyu yeniden tattı.

6 Madagaskarlı futbolcular spikerleri zorlayacak Mısır'da düzenlenecek olan Afrika Uluslar Kupası 21 Haziran'da başlayacak. B grubunda yer alan Madagaskar'da futbolcuların isimleri spikerleri çok zorlayacak gibi gözüküyor.

7 Galatasaray-Başakşehir maçının muhtemel 11'leri Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Başakşehir'i ağırlayacak. Dev karşılaşmayı kazanan, 2018-2019 sezonunun şampiyonu olacak.

8 Başakşehir taraftarı takıma moral verdi Galatasaray karşısında şampiyonluk maçına çıkacak olan Başakşehir'de, turuncu-lacivertli taraftarlar tesis önünde toplanarak takımına destek oldu.

9 Terim ve Avcı'nın maç taktikleri Bu akşam oynanacak şampiyonluk maçı öncesi her iki takımın teknik direktörü de taktiğini belirledi. Terim'in planı ilk 15 dakikada işi bitirmek olacak. Avcı ise takım savunmasına güveniyor.