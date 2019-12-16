Kayserispor deplasmanda kazanamıyor

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, bu sezon deplasmanda kâbusu yaşıyor.
Ligde geride kalan 15.hafta sonunda oynadığı 8 maçta 2 maçtan beraberlik ile ayrılan sarı-kırmızılılar, 6 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı.
Kayserispor deplasmanda Ankaragücü ve Antalyaspor’dan puan alırken Atiker Konyaspor, Göztepe A.Ş, Yeni MAlatyaspor, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Gaziantep FK ise puan alamadı. 10 puanla 17.sırada yer alan sarı-kırmızılılar, ilk yarının son iki haftasında önce Başakşehir ardından Trabzonspor ile ligin ilk yarısını tamamlayacak.
Sarı-Kırmızılı ekibin 8 deplasman maçında aldığı sonuçlar şöyle:
Ankaragücü 1 - 1 Kayserispor
Antalyaspor 2 - 2 Kayserispor
A.Konyaspor 2 - 1 Kayserispor
Göztepe A.Ş 4 - 0 Kayserispor
Yeni Malatyaspor 4 - 0 Kayserispor
Gençlerbirliği 2 - 1 Kayserispor
Beşiktaş 4 - 1 Kayserispor
Gaziantep FK 3 - 0 Kayserispor