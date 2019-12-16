Kayserispor deplasmanda kazanamıyor

1 3 büyükler yine transfer peşinde Sezon başında toplam 31 futbolcu alan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ligin ilk yarısında beklentileri karşılayamadı. 3 büyükler, durumu düzeltmek için ocak ayında da transfer yapmayı planlıyor.

2 Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Futbolseverlerin sonucu en çok merak ettiği karşılaşma ise Real Madrid-Manchester City maçı olacak.

3 Derbi öncesi sakat ve cezalı futbolcular Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde iki takımda da eksikler dikkat çekiyor.

4 Semih Şentürk, Beykozspor'la anlaştı 1.5 yıldır sahalardan uzak kalan Semih Şentürk, 36 yaşında futbola geri döndü. 'Nöbetçi golcü' lakaplı futbolcu, Beykozspor'la el sıkıştı.

5 Bandırmaspor'da Batuhan Karadeniz krizi Türk futbolunun yaramaz çocuğu Batuhan Karadeniz, Bandırmaspor'da da tutunamadı.

6 Emre Mor'la yollar ayrılıyor Galatasaray, milli futbolcu Emre Mor'u devre arasında gönderme kararı aldı.

7 Emre Kılınç yine golünü attı Sivasspor'u sırtlayan isimlerden biri olan Emre Kılınç, Fenerbahçe maçını da boş geçmedi. 58. dakikada fileleri havalandıran yetenekli futbolcu, gol sonrası büyük bir sevinç yaşadı.

8 Süper Lig'de 15.haftanın ardından son durum Süper Lig'in 15. haftasında 3 büyükler de puan kaybetti. Lider Sivasspor, Fenerbahçe'yi yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

9 Sadık Çiftpınar'ın çapraz bağları koptu Sivasspor maçında sakatlanan Sadık Çiftpınar'dan, kötü haber geldi. Ön çapraz bağları kopan 26 yaşındaki futbolcu, sezonu kapattı.