Kayserispor Ertuğrul Sağlam ile anlaştı

Son olarak Traktör Sazi takımını çalıştıran ve geçtiğimiz günlerde İran ekibiyle yollarını ayıran Ertuğrul Sağlam, Süper Lig'e geri döndü.

İKİNCİ KAYSERİSPOR DÖNEMİ

Daha önce 2005-2007 yılları arasında Kayserispor'u çalıştıran Ertuğrul Sağlam, Marius Sumudica'nın yerine yeniden sarı-kırmızılı ekibin başına geçti. Kayserispor, Sağlam'la 3 yıllık anlaşmaya vardı. Tecrübeli teknik adamın bugün şehre gelmesi bekleniyor.

BURSASPOR'LA ŞAMPİYON OLMUŞTU

Ertuğrul Sağlam, 4 yıl çalıştırdığı Bursaspor'u tarihinde ilk kez şampiyon yapmıştı. Sağlam daha önce Türkiye'de Kayserispor ve Bursaspor'un yanı sıra, Samsunspor, Beşiktaş, Eskişehirspor ve Yeni Malatyaspor'u çalıştırmıştı.