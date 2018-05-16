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Kayserispor Ertuğrul Sağlam ile anlaştı

Marius Sumudica ile yollarını ayıran Kayserispor, Ertuğrul Sağlam ile anlaşmaya vardı. Sağlam, bugün Kayseri'ye gelecek.

Kayserispor Ertuğrul Sağlam ile anlaştı
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Son olarak Traktör Sazi takımını çalıştıran ve geçtiğimiz günlerde İran ekibiyle yollarını ayıran Ertuğrul Sağlam, Süper Lig'e geri döndü.

İKİNCİ KAYSERİSPOR DÖNEMİ

Daha önce 2005-2007 yılları arasında Kayserispor'u çalıştıran Ertuğrul Sağlam, Marius Sumudica'nın yerine yeniden sarı-kırmızılı ekibin başına geçti. Kayserispor, Sağlam'la 3 yıllık anlaşmaya vardı. Tecrübeli teknik adamın bugün şehre gelmesi bekleniyor.

BURSASPOR'LA ŞAMPİYON OLMUŞTU

Ertuğrul Sağlam, 4 yıl çalıştırdığı Bursaspor'u tarihinde ilk kez şampiyon yapmıştı. Sağlam daha önce Türkiye'de Kayserispor ve Bursaspor'un yanı sıra, Samsunspor, Beşiktaş, Eskişehirspor ve Yeni Malatyaspor'u çalıştırmıştı.

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