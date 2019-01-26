Kayserispor evinde Bursaspor'la berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, sahasında Bursaspor'u konuk etti. 90 dakika sonunda İM Kayaserispor ile Bursaspor arasındaki mücadele 1-1 sona erdi.

Kayserispor'un karşılaşmadaki tek golünü 48. dakikada Cristian Sapunaru kaydetti. Ev sahibi ekipte 55. dakikada Bernard Mensah kırmızı kart gördü. Bursaspor'un mücadeledeki golünü ise 30. dakikada Yusuf Erdoğan attı.

Bu sonucun ardından Bursaspor puanını 23'e çıkarırken, Kayserispor'un puanı 21 oldu. Bursaspor ligde beraberlik serisini 4 maça, Kayserispor ise beraberlik serisini 3 maça çıkardı.

Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Bursaspor ise gelecek hafta sahasında Atiker Konyaspor'u konuk edecek.