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Fenerbahçe-Kayserispor maçının ilk 11'leri

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe-Kayserispor maçının ilk 11'leri
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Kayserispor-Fenerbahçe - CANLI SKOR

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak.

Milli maçlar nedeniyle lige ara verilmeden önce Galatasaray'la sahasında 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yolunda kritik 2 puan kaybeden sarı-lacivertlilerin, son haftalara girilirken puan kaybına tahammülü yok.

Kayserispor ile Fenerbahçe arasında Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak haftanın kapanış maçını hakem Ümit Öztürk yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef de Souza, Dirar, Giuliano, Aatif, Soldado

Kayserispor: Vedat, Levent, Kucher, Kana Biyik, Şamil, Espinoza, Güray, Mendes, Varela, Deniz, Umut

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