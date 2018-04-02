Fenerbahçe-Kayserispor maçının ilk 11'leri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak.
Milli maçlar nedeniyle lige ara verilmeden önce Galatasaray'la sahasında 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yolunda kritik 2 puan kaybeden sarı-lacivertlilerin, son haftalara girilirken puan kaybına tahammülü yok.
Kayserispor ile Fenerbahçe arasında Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak haftanın kapanış maçını hakem Ümit Öztürk yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef de Souza, Dirar, Giuliano, Aatif, Soldado
Kayserispor: Vedat, Levent, Kucher, Kana Biyik, Şamil, Espinoza, Güray, Mendes, Varela, Deniz, Umut