Video Hakem, Türkiye'de ilk kez hatalı bir kararı düzeltti

1 Fenerbahçe-Kayserispor maçının ilk 11'leri Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

2 Muslera arkadaşlarından özür diledi Trabzonspor maçında iyi bir performans sergileyen Muslera, mücadelenin uzatma dakikaların önde yakalanınca orta sahadan gol yedi. Muslera yediği golden dolayı takım arkadaşlarından özür diledi.

3 Rumen güvenlik görevlileri boksörlerimize saldırdı Romanya'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda 64 kiloda ringe çıkan Tuğrulhan Erdemir, hakem kararı ile üstün dövüştüğü maçta yenik sayılmasının ardından itirazda bulununca saldırıya uğradı.

4 Aziz Yıldırım: Alex o kadar büyükse neden takım bulamıyor Katıldığı bir söyleşide Alex hakkında konuşan Aziz Yıldırım, "Alex'i bu kadar büyütmeyin, başarılı olsa bir takım çalıştırırdı" ifadelerini kullandı.

5 Beşiktaş, yenilmezlik serisiyle Avrupa'nın zirvesinde Süper Lig'de Alanyaspor'u 1-0 yenen Beşiktaş iç sahadaki yenilmez serisini 40 maça çıkararak bu alanda Avrupa'nın en başarılı takımı oldu.

6 Uyuşturucu bağımlıları Mehmet Şanlı'ya saldırdı Psikolojik rahatsızlığı bulunan ve aylardır havalimanında yaşayan basketbolcu Mehmet Şanlı'nın, 4 ay önce sokakta saldırıya uğradığı ortaya çıktı.

7 Galatasaray'ın hedefindeki Japon futbolcu Gelecek sezon çalışmalarına başlayan Galatasaray, Dortmund forması giyen Japon futbolcu Kagawa'ya transfer teklifi yapacak.

8 Menajeri, Oğuzhan'ı isteyen 5 takımı açıkladı İngiliz basınına konuşan Oğuzhan Özyakup'un menajeri Kess Vos, oyuncuya aralarında Milan ve Everton'ın da bulunduğu 5 takımın teklif yaptığını açıkladı.

9 Ogün'den Burak'a ofsayt suçlaması Trabzonspor'un eski futbolcusu Ogün Temizkanoğlu, Burak Yılmaz'ın eski takımı G.Saray'ı üzmemek için maçta bilerek ofsayta düştüğünü söyledi.