Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.
Üst üste iki galibiyet alan Fenerbahçe, Kayseri deplasmanında da çıkışını sürdürmek istiyor.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi Alper Ulusoy yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
İŞTE İLK 11'LER
Kayserispor'un 11'i: Lung, Lopes, Kana Biyik, Sapunaru, Kucher, Şamil, Mensah, Umut, Chery, Deniz, Kravets
Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Volkan, Isla, Neustadter, Serdar, Hasan Ali, Jailson, Tolgay, Mehmet Ekici, Ayew, Dirar, Soldado