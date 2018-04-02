Kayserispor-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri

Video Hakem, Türkiye'de ilk kez hatalı bir kararı düzeltti

1 Mehmet Demirkol'un şampiyonluk tahmini Mehmet Demirkol, "Deplasman sorununu biraz olsun çözebilir mi? Yarısını çözse şampiyonluk tahmini yapmak hiç zor olmaz" diyerek şampiyonluk yarışındaki favorisinin G.Saray olduğunu söyledi.

2 Fenerbahçe'ye yeni prim sistemi geldi Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kalan 8 haftalık bölüm için yeni prim sistemi getirdi. Buna göre, kazanılan her maçın primi ayrı olacak.

3 Gomis, Ronaldo'dan sonra en çok gol atan futbolcu 2018 yılında ligde 12 gol atan Gomis'i bu alanda geçen tek isim 18 golü bulunan Cristiano Ronaldo oldu.

4 Volkan'dan sonra Muslera da orta sahadan gol yedi Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Muslera, Trabzonsporlu Kucka'dan yediği gol sonrası sosyal medyada dalga konusu oldu.

5 Galatasaray skorboardla ilgili ikinci açıklama Galatasaray'ın Trabzonspor'u 2-1 yendiği maçta skorboard krizi yaşandı. Olayın ardından açıklama yapan Abdürrahim Albayrak peş peşe açıklamalarda bulundu.

6 Fatih Terim: Çok güzel gol yedik Galatasaray teknik Direktörü Fatih Terim, bugün çok iyi bir maç olduğunu ve Trabzonspor'dan çok güzel bir gol yediklerini söyledi.

7 Rıza Çalımbay: Galatasaray gol atar, üzülürsünüz Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada "Deplasmanda Galatasaray'a böyle pozisyonlar verirsen, golü atarlar." dedi.

8 Olcay Şahan: G.Saraylılar, Fenerbahçe'yi destekliyor Trabzonspor forması giyen Olcay Şahan, Galatasaray'a kaybettikleri maçın ardından "Galatasaray taraftarı "Şikeci Trabzonspor" diye bağırıyorlarsa, demek Fenerbahçe'yi destekliyorlar." dedi.

9 Kucka, Muslera'yı orta sahadan avladı Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Kucka, Galatasaray maçının uzatma dakikalarında sezonun en güzel golünü attı.