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Kayserispor-Fenerbahçe - CANLI SKOR

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kayserispor'la karşılaşıyor.

| Haber Merkezi
Kayserispor-Fenerbahçe - CANLI SKOR
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5' Muriqi, Moses'ın pasıyla ceza sahasında topla buluştu fakat yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

3' Mensah'ı faulle durduran Gustavo hakemden uyarı alıyor.

2' Emre'nin kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü.

1' Maç başladı. 

FENERBAHÇE KAZANIRSA LİDER OLACAK

17 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, lider Alanyaspor'un haftayı 1 puanla kapatması sonrası liderlik şansını elde etti.

Sarı-lacivertliler Kayseri deplasmanında kazanırsa 20 puana yükselecek ve 19 puanlı Alanya'yı geride bırakarak zirveye yerleşecek.

İLK 11'LER

Kayserispor: Lung, Miguel Lopes, Poulain, Abdennour, Yasir, Djedje, Şamil, Mensah, Bilal, Umut, Adebayor

Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka, Serdar Aziz, Hasan Ali, Gustavo, Emre, Ozan, Moses, Rodrigues, Muriqi

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