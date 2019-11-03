Kayserispor-Fenerbahçe - CANLI SKOR

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5' Muriqi, Moses'ın pasıyla ceza sahasında topla buluştu fakat yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.
3' Mensah'ı faulle durduran Gustavo hakemden uyarı alıyor.
2' Emre'nin kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü.
1' Maç başladı.
FENERBAHÇE KAZANIRSA LİDER OLACAK
17 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, lider Alanyaspor'un haftayı 1 puanla kapatması sonrası liderlik şansını elde etti.
Sarı-lacivertliler Kayseri deplasmanında kazanırsa 20 puana yükselecek ve 19 puanlı Alanya'yı geride bırakarak zirveye yerleşecek.
İLK 11'LER
Kayserispor: Lung, Miguel Lopes, Poulain, Abdennour, Yasir, Djedje, Şamil, Mensah, Bilal, Umut, Adebayor
Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka, Serdar Aziz, Hasan Ali, Gustavo, Emre, Ozan, Moses, Rodrigues, Muriqi