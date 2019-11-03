Kayserispor-Fenerbahçe - CANLI SKOR

Tebriz kentinde oynanan maçta bazı taraftarların Türkiye ve Barış Pınarı Harekatı lehine slogan atmasının ardından 7 kişi gözaltına alındı.

Fransız spor gazetesi L'Equipe, Lille forması giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'yı analiz ettiği tam sayfa bir haber yayınladı.

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Aziz Yıldırım doğum gününü kutladı

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, 67. doğum gününü sevdikleriyle beraber kutladı. Geceye katılan Ümit Özat hem şarkı söyledi hem de bir derbi anısını anlattı.