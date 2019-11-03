Kayserispor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'la karşılaşacak.
İstikbal Mobilya Kayserispor ile Fenerbahçe arasında Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
FENERBAHÇE KAZANIRSA LİDER OLACAK
17 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, lider Alanyaspor'un haftayı 1 puanla kapatması sonrası liderlik şansını elde etti. Sarı-lacivertliler Kayseri deplasmanında kazanırsa 20 puana yükselecek ve 19 puanlı Alanya'yı geride bırakarak zirveye yerleşecek.
MUHTEMEL 11'LER
Kayserispor: Lung, Lopes, Poulain, Rienstra, Yasir, Şamil, Hasan, Henrique, Mensah, Bilal, Umut.
Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Gustavo, Ozan, Emre, Moses, Rodrigues, Muriç.