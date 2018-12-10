Okul maçlarında VAR var

1 Fenerbahçe Ersun Yanal ile anlaştı Ali Koç ve yöneticiler, İstanbul'da bir yalıda Yanal ile bir araya gelerek anlaşmaya vardı.

2 Kayserispor Fenerbahçe'yi 17. sıraya attı Kasımpaşa deplasmanında 3 puanı 3 golle alan Kayserispor, puan durumunda Fenerbahçe'yi geride bıraktı.

3 Başakşehir, farkı açmaya devam ediyor Başakşehir, Ankaragücü'nü 1-0'la geçerek puanını 33'e çıkarttı.

4 Spor tarihinin en ilginç cezaları Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Akhisarspor'a 3-0 kaybettikleri maç sonrası otobüsle geri dönme kararı alması sonrası spor kulüplerinde verilen ilginç cezalar akıllara geldi.

5 Fatih Terim: Hedef ikinci UEFA şampiyonluğu Fatih Terim, Porto'yu yenerek UEFA Avrupa Ligi'ni kalmak istediklerini söyledi. Terim, "Ümit ederim UEFA şampiyonluğunu tekrarlarız. Galatasaray, oralara alışkın bir takım" dedi.

6 Ronaldo, Real Madrid ve Messi hakkında konuştu Juventus-Real Madrid kıyası yapan Ronaldo, Messi hakkında da açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, "Bir gün İtalya'ya gelirse bunu mutlulukla karşılarım" dedi.

7 Fenerbahçeliler bu akşam Kasımpaşa'yı tutacak Akhisarspor'a 3-0 yenilerek 16. sıraya gerileyen Fenerbahçe'de taraftarın çilesi bitmiyor. Kayserispor bu akşam Kasımpaşa'yı yenerse sarı-lacivertliler haftayı 17. sırada kapatacak.

8 Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ne katılma ihtimalleri Temsilcimiz Galatasaray yarın Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu konuk edecek. Sarı-kırmızılılarda tek hedef Avrupa Ligi'ne katılabilmek.

9 3 büyükler zirvenin uzağında kaldı Süper Lig'de uzun yıllar sonra ilk kez 3 büyük takım da kötü performans sergiliyor. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın puan kayıplarında VAR'ın da etkili olduğu görülüyor.