Kayserispor Fenerbahçe'yi 17. sıraya attı

Süper Lig’de düşme hattında bulunan Fenerbahçe, 15. Hafta maçında Akhisarspor’a 3-0 yenilerek puan durumunda 16. sıraya düşmüştü.
Sarı Lacivertliler, Kayserispor’un Kasımpaşa’yı deplasmanda 3-0 yenmesiyle Süper Lig’in 15. haftasını 17. sırada tamamladı.
KAYSERİSPOR 4 HAFTA SONRA NEFES ALDI
Süper Lig'in 15. haftasındaki mücadelede Kayserispor deplasmanda ezici oyunuyla Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ederek 4 maç sonra sahadan 3 puanla ayrıldı.
Kayserispor'un gollerini 21. dakikada Chery, 71. dakikada Deniz Türüç ve 80. dakikada Mensah kaydetti.
Kayserispor bu sonuçla puanını 15 puana çıkartarak haftayı 15 sırada tamamladı. Kasımpaşa ise 26 puanda kalarak haftayı 2. sırada tamamladı.