Kayserispor-Galatasaray - CANLI SKOR

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86' Ryan Mendes'in sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte Umut'tan önce Mariano kafayı vurup topu kornere gönderdi.

84' Galatasaray, Sinan Gümüş ile bir kez mutlak bir golden yararlanamıyor. Tolga Ciğerci ile verkaça giren Sinan Gümüş, kaleci Silviu Lung ile karşı karşıya kalıyor. Sinan Gümüş, sol ayağıyla vuruşunu yapıyor ancak top az farkla yandan auta çıkıyor.

80' Tolga Ciğerci'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Sinan Gümüş uygun durumda kafa vuruşunu yapıyor ancak top yandan auta gidiyor.

75' Ceza alanı hemen dışı sağ kanattan kazanılan serbest vuruş için topun başına Deniz Türüç geçiyor. Deniz'in ortasında William De Amorim sağ ayağıyla vuruşunu yapıyor ancak top kaleci Fernando Muslera'da kalıyor.

73' Oyunun temposu sakatlıklar ve oyuncu değişiklikleri nedneiyle bir hayli düştü. Şimdi Kayserispor bir kez daha beraberlik golü için baskı kurmaya çalışıyor.

69' Deniz, Latovlevici ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Kayserispor bu kez sağ kanattan bir duran top şansı yakaladı.

63' Güray'ın sıfıra inip penaltı noktasına çıkarttığı topa Şamil'in vuruşunda Muslera gole izin vermedi. Seken topa Mendes'in vuruşu yandan auta gitti.

60' Kayserispor, Deniz Türüç ile sağ kanattan köşe vuruşunu kullanıyor. Deniz Türüç'ün ortasında Cristian Sapunaru kafa vuruşunu yapıyor ancak kaleci Fernando Muslera köşeden topu kornere çelmeyi başarıyor.

55' Deniz Türüç'ün ceza alanı dışından yaptığı vuruşta Jason Denayer'den seken top kaleci Fernando Muslera'da kalıyor.

51' GOL... Kayserispor 1-2 Galatasaray (Umut Bulut)

Güray Vural'ın ortasında Umut Bulut'un kafa golüyle Kayserispor farkı 1'e indiriyor.



49' Umut Bulut'un sol çaprazdan yaptığı vuruşta top kaleci Fernando Muslera'nın üzerine gidiyor.

46' İkinci yarı Kayserispor'un vuruşuyla başladı.

İlk yarı sonucu: Kayserispor 0-2 Galatasaray



43' Oyun bu bölümde sık sık faul düdükleri ile durmaya başladı. Bu yüzden tempo biraz düştü.

41' Yasin'in tek topuna sağ kanatta Rodrigues hareketlendi. Atila kritik bir hamle ile topu taca attı.

38' Sapunaru'nun hatasında topu kapan Eren, bekletmeden Rodrigues'i gördü. Rodrigues, ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı ama çerçeveyi bulamadı.

34' Umut'un pasıyla savunmanın arkasına sarkan Deniz, sağ çaprazdan ceza sahasına sokuldu. Deniz sıfıra inmek isterken Muslera kalesini terkedip topun sahibi oldu.

29' Umut Bulut, Denayer ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Cüneyt Çakır oyunu devam ettirdi. Umut Bulut, Cüneyt Çakır'ın yanına giderek itiraz etti ve sarı kart gördü.

26' Sağ kanattan Selçuk'un ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Feghouli'nin kafa vuruşu az farkla yandan auta gitti.

19' GOL... Kayserispor 0-2 Galatasaray (Eren Derdiyok)

Selçuk'un pasıyla sol kanattan ceza sahasına sokulan Feghouli'nin yerden arka direğe çıkarttığı topa Eren Derdiyok dokundu ve topu bir kez daha ağlara gönderdi.



12' GOL... Kayserispor 0-1 Galatasaray (Eren Derdiyok)

Sağ kanatta haraketlenen Rodrigues'in altı pasa kestiği topa Eren Derdiyok yatarak kayarak vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi.

9' Deniz sağ kanattan topla çıkmak istedi. Serdar Aziz kademeye girerek topu taca gönderdi.

6' Selçuk derin bir topla Rodrigues'i savunma arakasına kaçırmak istedi. Rodrigues için hızlı gelen top kaleci Lung'da kaldı.

3' Galatasaray maça daha iyi başlayan taraf oldu.

1' Maç başladı.

Galatasaray ligin ikinci yarısını Kayserispor deplasmanında açıyor. 35 puanı bulunan sarı-kırmızı ekip, 30 puanlı Kayserispor'la karşılaşıyor.

MAICON, FERNANDO VE GOMIS YOK

Galatasaray'da Kayserispor maçı öncesi sarı kart cezalısı Maicon Roque, sakatlığı bulunan Fernando Reges, Gomis ve Ahmet Çalık forma giyemedi.

Ligde son oynanan Göztepe maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Maicon ile yine aynı maçta sakatlanarak oyundan çıkmak durumunda kalan ve iç yan bağlarında yırtık tespit edilen Fernando, Kayserispor karşılaşmasında takımdaki yerlerini alamadı.

İLK 11'LER

Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana-Biyik, Atila, Şamil, Badji, Deniz Türüç, Boldrin, Mendes, Umut Bulut



Galatasaray: Muslera, Mariano, Denayer, Serdar, Latovlevici, Selçuk, Ndiaye, Feghouli, Yasin, Garry Rodrigues, Eren