Kayserispor-Galatasaray - CANLI SKOR

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61' Kayserispor gole yaklaştı. Ceza alanından seken topa Şamil uzaklardan çok sert ve isabetli vurdu. Top Muslera'dan sekti. Ardından Mensah tamamlamak istedi. Ofsayt bayrağı kalktı. Devamında Mensah'ın ayağı Muslera'nın yüzüne geldi. Muslera da bu esnada bir sakatlık geçirdi.

54' Galatasaray rakibini az adamla yakaladı. Onyekuru uzun bir koşu yapıp ceza alanına girdi. Birebirde pasını arka direkteki arkadaşına aktaramadı. Top geçse, net bir gol şansı olacaktı.

49' Atila Turan'ın disreği yüzüne gelen Belhanda kendini yere bıraktı. Şimdi tedavisi saha içinde yapılıyor.

46' İkinci yarı Galatasaray'ın vuruşuyla başladı.

İlk yarı sonucu: Kayserispor 0-1 Galatasaray

42' Mensah'ın ortasına Umut Bulut yükseldi. Savunmadan da seken top kornere çıktı.

36' Belhanda sağ kanattan ortaladı. Arka direkte Ömer bomboş kaldı. Topu kontrol etti. Vurdu. Top kaleci Muammer'den sekti.

32' Mariano'nun kafayla indirdiği topu Sinan Gümüş kontrol etti. Kale önünde bekleyen Onyekuru'ya doğru pasını atmak istedi ama top Kayserispor savunmasında kaldı.

28' Galatasaray'da Belhanda, Mensah ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Bir süre sakatlık geçirdi. Oyuna devam edebilecek.

22' Sinan Gümüş sağdan koşu yaptı. Belhanda bir ara pası yolladı. Ancak Sinan'dan önce kalesinden çıkan Muammer topu uzaklaştırmayı başardı.



GOL... Kayserispor 0-1 Galatasaray (Onyekuru)

Feghouli sağda topu aldı. Çizgiye indi. Rakibini harika bir çalımla geçip şutunu attı. Kaleciden sekip boşta kalan topu kale önünde Onyekuru tamamladı.



12' Sağdan bindiren Mariano, Belhanda ile bir verkaç yapmak istedi ancak kontrolü iyi değil.

7' Rotman'ın ceza alanı dışından sert şutu Galatasaray defansında Maicon'dan döndü.

4' Kayserispor için önemli bir şans. Bilal kanattan gelip son çizgiye indi. Yerden ortaladı. Kale önünde boş pozisyonda kalan Umut Bulut istediği gibi kontrol edemeyince top Galatasaray'da kaldı.

1' Maç başladı

Galatasaray'da PFDK tarafından cezalandırılan Fatih Terim, yardımcı antrenör Hasan Şaş ile futbolcular Donk, Ndiaye ve Rodrigues Kayserispor maçında görev yapamayacak.

Bunların yanında sakatlıkları süren Eren Derdiyok, Nagatomo, Emre Akbaba ve Fernando da takımda yer almıyor.

İLK 11'LER

Kayserispor: Muammer, Sapunaru, Kucher, Lopes, Atila, Şamil, Rotman, Mensah, Chery, Bilal, Umut Bulut

Galatasaray: Muslera, Ozan, Maicon, Serdar, Ömer, Mariano, Selçuk, Belhanda, Onyekuru, Feghouli, Sinan Gümüş.