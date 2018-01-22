Kayserispor-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Galatasaray ligin ikinci yarısını Kayseri'de açıyor.



Kadir Has Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

Sarı-kırmızılı takımda, cezalı Maicon ve sakat olan Gomis, Fernando ile Ahmet Çalık zorlu deplasmanda forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor



Lung

Lopes

Sapunaru

Kucher

Kana-Biyik

Atila

Şamil

Deniz

Badji

Mendes

Umut



Galatasaray



Muslera

Mariano

Serdar

Denayer

Latovlevici

Ndiaye

Selçuk

Yasin

Belhanda

Rodrigues

Eren