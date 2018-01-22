Kayserispor-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Galatasaray ligin ikinci yarısını Kayseri'de açıyor.
Kadir Has Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
Sarı-kırmızılı takımda, cezalı Maicon ve sakat olan Gomis, Fernando ile Ahmet Çalık zorlu deplasmanda forma giyemeyecek.
MUHTEMEL 11'LER
Kayserispor
Lung
Lopes
Sapunaru
Kucher
Kana-Biyik
Atila
Şamil
Deniz
Badji
Mendes
Umut
Galatasaray
Muslera
Mariano
Serdar
Denayer
Latovlevici
Ndiaye
Selçuk
Yasin
Belhanda
Rodrigues
Eren